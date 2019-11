Detroit Become Human: data di uscita della versione PC svelata

Quantic Dream è oramai pronta a terminare la propria “transizione” dall’ecosistema PlayStation a quello PC. Dopo aver pubblicato Heavy Rain e Beyond: Due Anime, il team francese ha finalmente ufficializzato anche la data di uscita di Detroit Become Human, l’apprezzata ex-esclusiva di PlayStation 4, rilasciata nel 2018.

Detroit Become Human arriverà sui nostri PC il 12 dicembre 2019. Come già sapevamo, si tratta di un’esclusiva temporale Epic Games Store, esattamente come le altre due ex-esclusive PlayStation, Heavy Rain e Beyond: Due Anime. Il prezzo di vendita è di 39.90 € ed è già disponibile per il pre-acquisto.

Detroit: Become Human (2018)

L’Epic Games Store riporta la seguente descrizione: “Detroit 2038. La tecnologia ha fatto passi da gigante e gli androidi dalle sembianze umane sono ovunque. Parlano, si muovono e si comportano come esseri umani, ma non sono che macchine al loro servizio. Gioca con tre androidi diversi e osserva il mondo in preda al caos (forse il nostro futuro) attraverso i loro occhi. Le tue decisioni avranno un forte impatto sull’intensa trama del gioco. Ti troverai di fronte a dilemmi morali e dovrai decidere chi vive e chi muore. Con migliaia di scelte e decine di finali a disposizione, in che modo cambierai il futuro di Detroit e il destino dell’umanità?”

La versione PC permetterà di giocare in 4K e 60 FPS con una qualità grafica superiore a quella console. Sarà inclusa anche una nuova interfaccia pensata per mouse e tastiera: ovviamente non mancherà il supporto ai pad. Il giorno dell’uscita sarà disponibile anche una demo per mettere alla prova il titolo. Diteci, giocherete a Detroit Become Human su PC?