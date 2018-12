Detroit: Become Human supera le 2 milioni di copie vendute

Sony e Quantic Dream hanno annunciato che, a partire dalla release del gioco durante il mese di maggio, Detroit: Become Human ha superato le due milioni di copie vendute. L’informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto.

We are thrilled to share that Detroit: Become Human has sold through more than 2 million units worldwide on PlayStation 4 since its launch on May 25, 2018. Congratulations, @Quantic_Dream! pic.twitter.com/b3xVGeerth

— PlayStation (@PlayStation) December 12, 2018