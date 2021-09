Diablo 2 Resurrected, il press kit è una meraviglia destinata a pochi

Diablo 2 Resurrected arriverà tra pochissimi giorni. Siamo infatti vicinissimi all’uscita della versione rimasterizzata di quello ritenuto a gran voce uno dei giochi migliori di sempre e se nel weekend vi siete divertiti a leggere il riassunto della storia, oggi preferiamo mostrarvi una chicca per collezionisti riservata a pochissime persone al mondo. Stiamo parlando, come avete potuto intuire, del press kit, spedito in questi giorni ad alcuni giornalisti e influencer.

Diablo 2 Press kit

Ci troviamo davanti, come testimoniano le foto, ad uno dei press kit più belli di sempre. Blizzard e Activision hanno infatti lavorato per regalare un kit di Diablo 2 Resurrected davvero speciale. Al di là del design e della confezione, all’interno si trovano i gadget più disparati, come le cuffie, una salsa piccante e i calzini ma sono due i dettagli che dovrebbero far sobbalzare i fan. Il primo è il gioco, contenuto in una sorta di replica della Big Box originale. Il secondo, invece, è la Pietra di Jordan, incastonata al centro del press kit, con tanto di porta gioiello. Un lavoro certosino, segno di quanta cura abbiano riservato in casa Blizzard a questo speciale kit.

Ora, Diablo 2 Resurrected in versione press kit non raggiungerà mai nessun fan “normale”. Il kit è infatti spedito solo ad un determinato numero di persone ma siamo abbastanza certi che (come sempre) comparirà prima o poi su eBay, a cifre ovviamente abbastanza alte e importanti. Per la Pietra di Jordan, invece, potrebbero esserci possibilità di vederne una replica (magari meno curata a livello di “confezionamento”) sul Gear Shop di Blizzard. La speranza, d’altronde, è sempre l’ultima a morire ma ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Diablo 2 Resurrected sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC (tramite Battle.net) e Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.