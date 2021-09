Diablo 2 Resurrected: un interessante ripasso prima del suo ritorno

Quest’anno debutterà finalmente la remaster di Diablo 2. Sottotitolata Resurrected (come resurrezione), il gioco è uno dei più attesi dai fan, che considerando ancora oggi il secondo capitolo della serie come uno dei migliori giochi. Oltre alle migliorie già apportate, di cui vi abbiamo parlato a questo indirizzo, oggi Blizzard ci presenta un importante riassunto sulla storia del gioco. Un lungo articolo, dedicato a tutti coloro che sono interessanti ad approfondire la lore di gioco.

Scelta del personaggio che ricorda molto da vicino Diablo II

Il riassunto di casa Blizzard è diviso in cinque atti e riassume perfettamente gli eventi avvenuti prima di Diablo 2. Nel lungo post pubblicato sul blog del team di sviluppo con sede a Irvine, si fa una panoramica completa del gioco e degli eventi che lo precedono, raccontando dell’Eterno Conflitto tra luce e oscurià, La Guerra del Peccato, L’Oscuro Viandante e gli Horadrim, L’Oscuramento di Tristram e Il ritorno del male. Tutti gli elementi sono essenziali nel caso si voglia esplorare al meglio la lore del mondo di gioco.

Nel caso foste interessati a leggere questo lungo ma interessante riassunto prima di poter mettere le mani su Diablo 2: Resurrected, potete visitare questo indirizzo. È interessate comunque notare come Blizzard abbia deciso di non fare una versione video ma probabilmente sarebbe stato difficile riuscire a riassumere tutte le informazioni contenuti nel post in un breve filmato. Non è escluso però che il team di sviluppo non decida di farne una sua versione, magari in futuro e nel corso dei giorni immediatamente successivi al lancio.

Diablo 2 Resurrected sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2021 per PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo si potrà giocare anche in una simpaticissima versione retrò, che richiama lo stile grafico del gioco originale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.