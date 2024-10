Diablo 4, lo Spiritista è in grado di sferrare un colpo da 235 trilioni di danni

La nuova classe Spiritborn di Diablo 4 si è rivelata estremamente potente, al punto che Blizzard dovrà intervenire per bilanciare il gioco. Diversi bug legati alla classe stanno moltiplicando esponenzialmente i danni inflitti, rendendo gli Spiritborn nettamente superiori alle altre classi introdotte nel 2023.

La community di Diablo 4 (acquistabile su Amazon) ha analizzato in maniera approfondita la nuova classe, scoprendo alcuni bug critici che ne aumentano drasticamente la potenza. In particolare, un problema legato al bonus passivo "Viscous Shield" moltiplica i danni fino a 5 volte, ed è facilmente sfruttabile in quasi tutte le build.

Il bug si verifica perché il bonus di danno, che dovrebbe basarsi sulla salute totale del personaggio, considera invece solo la salute base. Ciò significa che generando una barriera pari alla salute totale, si ottiene un incremento di danni spropositato.

I mostri colpiti così duramente vengono rispediti indietro fino a Diablo 3.

Ma non è l'unico problema. Altri bug incrementano ulteriormente la potenza degli Spiritborn:

Il meccanismo del giaguaro che cattura i danni degli ultimi 0,5 secondi applica erroneamente due volte tutti i bonus

La statistica "Resolve" può essere potenziata molto più delle altre, aumentando enormemente difesa e danni

Un bastone che svuota il vigore ad ogni abilità garantisce colpi critici e aumenta i danni in modo anomalo

Questi bug permettono agli Spiritborn di superare facilmente persino il Pit, il dungeon più difficile del gioco. Un giocatore è riuscito a completarlo con una build che ha raggiunto 235 trilioni di danni.

Interventi di bilanciamento in arrivo

Blizzard ha annunciato che correggerà il bug che permette di spammare ripetutamente l'evasione. Tuttavia, è probabile che le altre correzioni arriveranno solo nella prossima stagione, per non penalizzare eccessivamente i giocatori della nuova classe.

Paradossalmente, la potenza degli Spiritborn deriva in parte dal loro ottimo design, che permette di potenziare ogni abilità con uno dei quattro spiriti guardiani. Gli sviluppatori dovranno trovare il giusto equilibrio per mantenere l'unicità della classe senza comprometterne l'efficacia.