Diablo 4 è il primo gioco Xbox ottimizzato per PS5 Pro

Blizzard ha confermato che Diablo 4 e la sua prossima espansione Vessel of Hatred saranno ottimizzati per PS5 Pro. Si tratta del primo gioco Microsoft a supportare ufficialmente l'upgrade mid-gen di Sony da 800 euro.

Diablo 4 è il primo gioco Microsoft ottimizzato per PS5 Pro

Questa notizia assume particolare rilevanza considerando che Microsoft ha acquisito Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari nel 2023, ottenendo il controllo di tutte le sue proprietà intellettuali. Nonostante ciò, Blizzard continua a supportare attivamente le piattaforme PlayStation.

Rod Fergusson, responsabile di Diablo, ha annunciato su Twitter: "Sono molto orgoglioso del duro lavoro del nostro team per realizzare questo. Maggiori dettagli in una data successiva." Non sono stati forniti ulteriori particolari sulle tempistiche dell'aggiornamento o sulle specifiche migliorie per PS5 Pro.

La PS5 Pro verrà lanciata il 7 novembre, mentre l'espansione Vessel of Hatred uscirà la prossima settimana. Oltre 60 giochi dovrebbero supportare le funzionalità avanzate della nuova console, identificabili con un'etichetta "PS5 Pro Enhanced" nello store PlayStation.

La PS5 Pro introdurrà una funzionalità di upscaling basata sull'intelligenza artificiale chiamata PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), in grado di migliorare automaticamente la qualità dell'immagine dei giochi. Tuttavia, i titoli con ottimizzazione dedicata potranno sfruttare appieno le potenzialità dell'hardware aggiornato.