Diablo 4 e Overwatch 2 rimandati di nuovo! Ci vorrà ancora molto prima di rivederli

Diablo 4 e Overwatch 2 sono i due grandi nuovi progetti di punta di Blizzard. Presentati in pompa magna durante una delle passate BlizzCon, i due sequel hanno fin da subito entusiasmato i fan. A distanza di tempo sembra che entrambe le produzioni siano state colte da una maledizione, dato che sono state rimandate per l’ennesima volta.

L’annuncio arriva da alcune comunicazioni interne di Blizzard apparse in rete, dove la compagnia dichiara che sia Diablo 4 che Overwatch 2 sono stati posticipati. Manca ancora una finestra di lancio per entrambi i titoli, ma contado che Overwatch 2 sarebbe dovuto arrivare nel 2022 è molto probabile che i due ritorni vadano a slittare al 2023.

Nonostante questo Blizzard assicura che nel 2022 verranno rilasciate un alto numero di produzioni, se il tutto dovesse venire confermato anche pubblicamente tra queste non troveremo i nuovi giochi di Diablo e Overwatch.

La compagnia americana non trova pace in questo periodo, e anche le sue più grandi ed ambiziose produzioni ne stanno risentendo. Non dimentichiamoci che Overwatch 2 ha già perso due director e ciò avrà portato grosse difficoltà nello sviluppo.