Overwatch 2 nei guai: un altro director abbandona la nave

Overwatch 2 è stato ufficialmente annunciato non molto tempo addietro in un periodo abbastanza difficile per Blizzard, dove già erano iniziate a diffondersi delle voci su alcune controversie di varia natura riguardo la compagnia. Non c’è da stupirsi, infatti, se il gioco all’epoca non ricevette un grosso riscontro dal pubblico, nonostante fosse molto richiesto dal pubblico. Col tempo, l’azienda si è ripresa e il titolo ha riguadagnato un po’ di fama, ma adesso il secondo capitolo della saga ha guai ben più grossi a cui pensare.

Da pochi mesi sono venuti a galla degli avvenimenti di cui tutti siamo a conoscenza riguardo ciò che avviene all’interno dell’ambiente di lavoro di Blizzard, e sin da allora l’azienda continua a far parlare di sé con sempre più novità (negative, purtroppo). La situazione si è ingigantita così tanto che persino il game director Jeff Kaplan, un enorme punto di riferimento di Overwatch, ha abbandonato la nave. Le sorprese però non finiscono qui: da poco, infatti, è venuto a galla che l’executive director Chacko Sonny ha lasciato Blizzard, unendosi alla grossa fetta di interni che si sta allontanando dalla compagnia di recente.

I motivi che hanno portato Chacko Sonny a chiudere i rapporti con Blizzard non sono ancora noti, ma si può ipotizzare che sia dovuto a tutti gli avvenimenti che stanno succedendo all’interno della compagnia in questo periodo. C’è comunque da specificare che questo personaggio è tra quelli che non sono stati coinvolti nelle accuse rivolte ad alcuni degli interni di Blizzard, per cui può essere anche che si sia allontanato per non essere associato a queste persone.

La domanda sorge spontanea: che fine farà Overwatch 2? Per quanto riguarda il gioco, in realtà probabilmente non ci sarà da preoccuparsi troppo, poiché si trova già nelle fasi finali di sviluppo ed è quasi pronto per essere lanciato. Ciò che concerne maggiormente riguarda il futuro del titolo, che ad oggi rimane incerto.