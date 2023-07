La recente patch pre-Stagione degli Abietti di Diablo 4 ha scatenato una reazione negativa da parte dei giocatori, che hanno criticato Blizzard per i cambiamenti apportati ai personaggi, ritenuti eccessivi da molti.

Come spesso accade in questi casi, il team di sviluppo ha deciso di affrontare le critiche direttamente con la community. Attraverso un formato informale in stile Campfire Chat, i membri chiave dello studio, tra cui Adam Fletcher, direttore associato della gestione della community, Joe Shely, direttore del gioco, e Joe Piepora, direttore associato di Diablo 4, hanno affrontato un’irritata platea di giocatori.

Durante il livestream, i rappresentanti di Blizzard hanno ammesso apertamente i problemi della patch, riconoscendo che la riduzione del potere dei giocatori non ha avuto l’effetto sperato e ha compromesso il divertimento dell’esperienza di gioco. La comunità è stata rassicurata che l’azienda sta prendendo sul serio le critiche e che sono in arrivo cambiamenti per migliorare la situazione.

Al fine di mitigare alcune delle preoccupazioni immediate dei giocatori, è stata lanciata una correzione rapida nel weekend per aumentare la densità di nemici nelle Spedizioni a Incubo. Tuttavia, per gli appassionati di incantatori e barbari, insieme a un’attesa aggiunta di una scheda per l’inventario, bisognerà aspettare fino alla patch 1.1.1, prevista tra qualche settimana.

Nonostante gli sforzi della software house, la reazione della community è stata piuttosto decisa. Vi basti pensare che la valutazione del pubblico su Metacritic è crollato a 1.9.

La situazione di Diablo 4 resta incerta, e solo il tempo potrà rivelare come si evolverà il gioco. Nel frattempo, la discussione all’interno della community rimane aperta, e Blizzard continuerà a monitorare attentamente il feedback dei giocatori per apportare ulteriori migliorie.

Come vi avevamo anticipato nella nostra recensione, nonostante la base del gioco sia ottima, basta davvero poco per migliorare o peggiorare il tutto in titolo live sevice come questo. Il team dovrà stare molto attento per evitare ulteriori polemiche, anche considerando l’arrivo di concorrenti molto motivati come Path of Exile II.