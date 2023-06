Se non vi basta il loot ottenibile dai nemici e dai forzieri trovati in giro nelle terre di Sanctuarium in Diablo 4, sappiate che il gioco consente di potenziare armi e armature con aggiornamenti dell’equipaggiamento o con lo sfruttamento di pietre e gemme. Certo, per mera estetica magari vorreste avere sempre un equipaggiamento leggendario potenziato al massimo in ogni slot, ma quando arriverete a fine campagna vi renderete conto che avere l’equipaggiamento sempre aggiornato e performante è una parte essenziale dell’esperienza di gioco di Diablo 4.

Specialmente se siete alla vostra prima partita o se non avete mai toccato un gioco della linea di Diablo prima d’ora, capire come e quando potenziare armi e armature potrebbe essere un po’ confusionario. In ogni caso l’intero processo di potenziamento dell’equipaggiamento è del tutto semplice e si svolge in particolare in due luoghi specifici: dal Fabbro e dal Gioielliere.

In questa guida vi spieghiamo per fila e per segno quando andare dal Fabbro a potenziare armi e armature, quando incastonare gioielli nell’equipaggiamento e, soprattutto, come funziona tutto il processo di aggiornamento di questo tipo di equipaggiamento.

Prima di passare alle armi e armature, vi invitiamo a dare uno sguardo anche alla nostra Guida Completa su Diablo 4, dove troverete tantissimi consigli utili per affrontare al meglio all’armatura, oltre a tutte le altre guide pubblicate sul gioco.

Quando potenziare armi e armature in Diablo 4?

Fermo restando che il Fabbro è subito disponibile fin dalle prime battute di gioco e che potete farci quel che volete con le vostre armi e armature, il consiglio che vi diamo dopo è quello di aspettare. Potenziare armi e armature in Diablo 4 è allettante, lo sappiamo, ma finché non completate l’intera campagna principale di gioco vi conviene continuare a prendere ciò che offre il loot di nemici e ambienti che troverete lungo le vostre avventure. Anche dopo aver superato la campagna, in ogni caso, vi conviene avere almeno il livello 50 prima di cominciare a sfruttare il Fabbro e il Gioielliere a dovere.

Il punto è che finché non arriverete a questi obiettivi, troverete continuamente oggetti ed equipaggiamenti più potenti di quelli che avrete potenziato, quindi a quel punto tanto vale sprecare meno risorse possibili per potenziare armi e armature giuste. Prima di raggiungere grossomodo il livello 50, l’esperienza di gioco di Diablo 4 è praticamente basata tutta sulla ricerca del pezzo d’equipaggiamento migliore. È solo dopo aver superato questa soglia che, a questo punto, vi conviene potenziare armi e armature dal Fabbro e dal Gioielliere.

Dove trovare il Fabbro e come funziona

Troverete il Fabbro in quasi ogni città maggiore di gioco, evidenziato sulla mappa con l’iconcina di un martello e un’incudine. Il Fabbro di Diablo 4 non serve unicamente a potenziare armi e armature, ma anche a riciclare e riparare il vostro equipaggiamento. Proprio il riciclo è fondamentale per potenziare armi e armature, perché ogni aggiornamento ha bisogno di materiale idoneo al crafting.

Nelle vostre avventure in Diablo 4 infatti vi ritroverete presto con un’inventario strapieno di armi e armature accumulate, e proprio col riciclo potete liberarvi di ingombri andando anche a influire positivamente sul vostro futuro potenziamento. Per potenziare armi e armature in Diablo 4 è necessario accedere al menu apposito del Fabbro, e avere con sé materiali e oro richiesti per ogni potenziamento.

I potenziamenti del Fabbro aumentano leggermente il livello di potenza di un’arma o la difesa dell’armatura, ma può anche aumentare gli altri valori unici del singolo oggetto. In totale ogni pezzo di equipaggiamento, arma o armatura, può essere potenziato fino a 3 volte, con un costo crescente di volta in volta.

Diablo 4 armi armature

Dove trovare il Gioielliere e come funziona

Il Gioielliere è presente in ogni grande centro abitato del gioco, ed è rappresentato sulla mappa con l’iconcina di un diamante. Da questo NPC, a partire dal livello 20, è possibile trasformare in gemme tagliate le gemme grezze trovate nei loot in giro per Sanctuarium e i suoi dungeon.

Ogni gemma infatti può essere incastonata in un arma o un armatura per potenziare i suoi effetti. Le gemme tagliate conferiscono bonus maggiori, ma per ottenerle c’è bisogno di accumulare più gemme grezze della stessa tipologia. Dal Gioielliere è anche possibile creare i castoni negli elementi di equipaggiamento dentro cui conservare le gemme, oltre che togliere le gemme già incastonate.

Come per i potenziamenti del Fabbro, anche dal gioielliere vale il nostro consiglio di non sprecare troppo presto risorse utili e soldi in attività che frutterebbero meglio a livelli superiori, dopo la campagna principale di gioco.