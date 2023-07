Da quando è stato lanciato Diablo 4, un numero crescente di giocatori ha espresso insoddisfazione per lo spazio limitato dell’inventario, spesso riempitosi brevissimo tempo. Con l’arrivo dei Cuori Abietti, durante la Stagione 1, il problema si è persino aggravato portando Blizzard a dichiarare che stavano lavorando a una soluzione.

Tuttavia, la soluzione a questo inconveniente si sta rivelando più complicata del previsto, poiché aumentare il numero di slot per gli oggetti potrebbe danneggiare gravemente le prestazioni di Diablo IV.

Una delle proposte in corso di valutazione, prevede di conservare le Gemme in una sezione separata dell’inventario di Diablo 4, mentre la patch 1.1.1 (il cui rilascio è previsto in tempi piuttosto brevi) introdurrà una nuova scheda per l’inventario condiviso del deposito.

When we say they are expensive what we mean is that they create a lot of memory overhead. When you see another player in game you load them and their entire stash filled with all their items. This is what teams are working diligently to improve so that we can have more asap.

— Joseph Piepiora (@JPiepiora) July 22, 2023