Diablo 4: meno grinding con la nuova patch

La Blizzard ha implementato un nuovo hotfix per Diablo 4 (acquista su Amazon), aumentando ulteriormente i drop rate di diverse risorse chiave del gioco. L'intervento riguarda in particolare Pelle grezza, Frammenti di ferro e ricompense di Opale ribollente, rendendo più rapida e accessibile la progressione per i giocatori.

Questo aggiornamento si inserisce in una serie di miglioramenti apportati dalla Blizzard nelle ultime settimane, con l'obiettivo di rendere meno faticoso il grinding nel gioco. In particolare, l'aumento dei tassi di acquisizione di Pelle grezza e Frammenti di ferro faciliterà l'upgrade di armature, armi e gioielli presso il fabbro, mentre le maggiori ricompense in Opale ribollente potenzieranno l'efficacia delle spedizioni nei dungeon dei Camminatori del Regno.

Blizzard sta cercando di ridurre il tempo speso nel farming di risorse.

L'intervento segue altri recenti hotfix che avevano già incrementato i drop rate di materiali per le pozioni e le ricompense in Opale ribollente. La strategia della Blizzard appare chiara: rendere il gioco più accessibile ai giocatori casual, permettendo loro di dedicare meno tempo al farming di risorse e più tempo al gameplay effettivo.

Ulteriori miglioramenti al loot

Oltre alle modifiche citate, un altro recente hotfix ha reso garantito il drop di Anime dimenticate dai boss dei dungeon, dai boss dei covi nei livelli Tormento e dalle casse dei Sussurri. Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio di potenziamento dei drop rate iniziato con il lancio dell'espansione Vessel of Hatred.

Per i giocatori alle prese con i contenuti più impegnativi di Vessel of Hatred, la Blizzard ha anche introdotto nuovi mercenari e aggiornato le build più efficaci per affrontare le sfide di endgame. Tutte queste modifiche mirano a rendere l'esperienza di gioco più fluida e gratificante, riducendo la necessità di grinding eccessivo.