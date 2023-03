In questi giorni Diablo 4 è stato provato con mano da moltissimi appassionati della storica saga Blizzard. Grazie alla beta, abbiamo potuto mettere gli occhi su una piccola parte del prodotto finale che non ha fatto altro che aumentare l’interesse di molti verso questo titolo di prossima uscita. Ora, in attesa che arrivi il fatidico giorno del day one, è apparsa in rete un’immagine che ci mostra l’intera mappa di gioco del nuovo Diablo che, se messa a confronto con la parte esplorabile nella beta sembra impressionante.

La mappa è stata pubblicata su Twitter dal noto giornalista Jez Corden, il quale ha voluto sottolineare quanto poco abbiamo visto del mondo di gioco di Diablo 4 nella sua più recente beta. A occhi sembra che quella porzione della open beta rappresenti circa un sesto dell’intera mappa di gioco, la quale si estende sia a nord, che a sud e anche per una grande parte ad ovest. Chissà, quindi, quanti altri misteri e orrori nasconderà questa esperienza.

Come abbiamo potuto vedere fin dai primi annunci, il nuovo Diablo 4 segna un ritorno alle atmosfere più dark dei primi due capitoli, andando ad abbandonare quello stile più colorato del tanto criticato terzo capitolo. La beta non ha fatto altro che confermare queste prime sensazioni, portando tra le mani dei giocatori un Diablo più moderno, cupo e sanguinoso, capace di immergere i fan delle prime ore del brand in un’esperienza di altissimo livello in ogni suo frangente.

This is the full Diablo IV map vs the small part available in the beta. pic.twitter.com/Yh8IKm8jn9 — Jez (@JezCorden) March 27, 2023

Ci siamo quasi, Diablo 4 è ormai sempre più vicino al lancio che avverrà il prossimo 6 giugno 2023. Vi ricordiamo che il nuovo titolo di punta di Blizzard uscirà in contemporanea sulle seguienti piattaforme da gioco: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

