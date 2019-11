Diablo IV: ecco quando ne sapremo di più

Blizzard ha confermato che sarà previsto un aggiornamento riguardo Diablo 4 per febbraio 2020 e sarà il primo di un appuntamento trimestrale.

Durante le ultime settimane abbiamo sentito parlare molto di Diablo IV. Il gioco, che è stato annunciato ufficialmente durante la BlizzCon 2019, ha lasciato gli appassionati a bocca aperta dandogli esattamente quello che aspettavano da anni. Insieme ad un bellissimo trailer cinematico, sono stati mostrati anche degli spezzoni di Gameplay, ma ci sono ancora molti dettagli che restano ancora nell’ombra.

Blizzard ha confermato che sarà previsto un aggiornamento riguardo Diablo IV per febbraio 2020, quando darà uno sguardo maggiore al dietro le quinte dei progressi compiuti nel gioco. Il direttore del gioco, Luis Barriga ha dichiarato l’intenzione di Blizzard di pubblicare una serie di aggiornamenti trimestrali sul titolo, con uno in programma per il prossimo febbraio come il primo della serie.

Oltre a questi annunci trimestrali, Barriga ha anche affermato che il capo progettista di Blizzard, David Kim, fornirà ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Kim si cimenterà a dare nuovi dettagli su alcuni elementi di gioco e statistiche, oltre a rispondere ad alcune delle domande degli utenti tramite un Q&A sui canali ufficiali. Alcune delle novità di cui siamo già a conoscenza di Diablo IV sarà la possibilità di utilizzare delle cavalcature e il PvP.

Non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale di Diablo IV, ma sempre più dettagli stanno venendo rilasciati da parte di Blizzard, quindi vi consigliamo di seguirci per ulteriori aggiornamenti a riguardo.