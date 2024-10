Diablo 4 Vessel Of Hatred: come risolvere l'enigma dei bracieri

Per poter completare la storia principale di Vessel Of Hatred in Diablo 4 è necessario completare un particolare enigma chiamato "Enigma dei Bracieri"; questo permette al giocatore di accedere alla tomba di Akarat insieme a Neyrelle ed Eru, portando così avanti la storia principale del gioco.

Diablo 4 non è un gioco che punta particolarmente sul proporre enigmi di vario tipo al giocatore ma questo è un caso abbastanza esplicativo della cosa ed è anche uno dei rari casi in cui effettivamente un po' di cervello è richiesto.

Vediamo insieme cosa bisogna fare e come funziona l'enigma del braciere!

Come funziona l'enigma dei bracieri in Diablo 4?

L’enigma dei bracieri è composto da quattro torce che vanno accese in un ordine specifico affinché rimangano tutte accese contemporaneamente, permettendo l'apertura della porta al termine della stanza in cui si trovano.

Non è un enigma particolarmente difficile ma è indubbiamente un enigma che può richiedere qualche minuto di ragionamento; se vuoi risparmiare tempo qui sotto trovi la sequenza completa di cosa devi fare.

Non basta infatti accendere tutte e quattro le torce in quanto ogni volta che accendi una torcia, due di queste si accendono o spengono e pertanto è necessario seguire un ordine ben preciso per farle rimanere tutte accese.

A questo bisogna aggiungere che, ogni volta che accendi una torcia a prescindere dalla correttezza o meno dell'ordine, appariranno nemici elité da affrontare rendendo il bruteforcing una pratica poco intelligente; in ogni caso è sempre più facile che sbloccare la cittadella oscura!

Come risolvere l'enigma dei bracieri in Diablo 4

Partiamo prima con l'identificare ogni singolo braciere:

La torcia più vicina alla porta d'ingresso è quella sud

La torcia più lontana dalla porta d'ingresso è quella nord

La torcia a sinistra rispetto la prospettiva del giocatore è quella ovest

La torcia a destra rispetto la prospettiva del giocatore è quella est

Compreso questo vediamo l'ordine con il quale è necessario accendere i bracieri

Ovest Sud Ovest Nord Est Ovest

In caso di problemi è possibile resettare l'enigma semplicemente uscendo dal gioco e rientrando!