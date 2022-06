I giocatori mobile possono gioire. Come riportato online, infatti, la versione di Diablo Immortal dedicata ai device iOS e Android è già scaricabile (ed eseguibile) nella giornata odierna, con ben 24 ore di anticipo rispetto a quanto programmato e annunciato dalla stessa Blizzard nel corso dell’ultima settimana.

Nessun errore tecnico e nessun trucco, come per esempio cambiare la localizzazione del proprio device in quella australiana, dove il gioco dovrebbe già essere disponibile per via del fuso orario. Semplicemente Diablo Immortal è arrivato ben prima di quanto previsto sui device iOS e Android, permettendo così agli utenti di scaricarlo e installarlo per cominciare a giocare. Lo sblocco è avvenuto praticamente in tutto il mondo, ma non tutti gli utenti sembrano essere in grado di scaricarlo.

Diablo Immortal è comunque ancora non disponibile su PC, ma il motivo potrebbe essere la natura del gioco. Se sui device mobile iOS e Android il gioco è uscito in versione definitiva, così non sarà invece su Battle.net. Su PC, infatti, il titolo approderà in open beta e verrà modificato man mano che arriveranno i primi feedback da parte degli utenti. Una situazione decisamente normale, considerato anche che fino al 2021 il gioco era in realtà un’esclusiva per smartphone e tablet.

La release di Diablo Immortal è sicuramente importante per i fan della serie. Il gioco rappresenta infatti il primo titolo della serie a debuttare dopo 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo. Purtroppo non tutti potranno giocarci: come svelato da Blizzard, il titolo non sarà disponibile in Olanda e in Belgio, a causa della stretta regolamentazione sulle casse premio. Giocare con un altro account, inoltre, potrebbe comportare il ban da Battle.net, quindi meglio non rischiare. I giocatori belgi e olandesi potranno comunque consolarsi con il quarto capitolo della serie, previsto prossimamente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.