DICE Awards: ecco i vincitori dell’edizione 2020

Nel corso di questa notte l’Academy of Interactive Arts and Sciences ha premiato a Las Vegas i suoi migliori giochi dello scorso anno in varie categorie con i DICE Awards 2020. I nominati in ciascuna categoria vengono selezionati da una giuria composta da più di 100 professionisti di videogiochi. I titoli vengono votati dall’AIAS tramite un sistema di voto riservato ed assolutamente sicuro. Quest’anno l’edizione ha riservato diversi colpi di scena.

Partiamo subito con il dire che Untitled Goose Game si aggiudica il premio più ambizioso. Il titolo sviluppato dalla House House e pubblicato dalla Panic ha impressionato per la sua stravaganza e la sua comicità. Impersoneremo un’oca, la quale avrà degli obiettivi ben stabiliti e dovrà importunare più persone possibili per raggiungere i suoi scopi. Untitled Goose Game si aggiudica anche il premio come miglior gioco indipendente e per il miglior personaggio ai DICE Awards 2020.

Senza ulteriori spoiler qui di seguito vi mostriamo tutte le candidature ed i vincitori della 23esima edizione dei DICE Awards.

Game of The Year:

Untitled Goose Game

Outstanding Achievement in Game Direction:

Control

Outstanding Achievement in Game Design:

Baba Is You

Portable Game of the Year:

Sayonara Wild Hearts

Outstanding Achievement for an Independent Game:

Untitled Goose Game

Immersive Reality Game of the Year:

Pistol Whip

Immersive Reality Technical Achievement:

Blood & Truth

Outstanding Achievement in Online Gameplay:

Apex Legends

Strategy/Simulation Game of the Year:

Fire Emblem: Three Houses

Sports Game of the Year:

FIFA 2020

Role-Playing Game of the Year:

The Outer Worlds

Racing Game of the Year:

Mario Kart Tour

Fighting Game of the Year:

Mortal Kombat 11

Family Game of the Year:

Super Mario Maker 2

Adventure Game of the Year:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Action Game of the Year:

Control

Outstanding Technical Achievement:

Death Stranding

Outstanding Achievement in Story:

Disco Elysium

Outstanding Achievement in Audio Design:

Death Stranding

Outstanding Achievement in Original Music Composition:

Control

Outstanding Achievement in Character:

Untitled Goose Game

Outstanding Achievement in Art Direction:

Control

Outstanding Achievement in Animation:

Luigi’s Mansion 3

Come possiamo vedere anche Control e Death Stranding hanno ottenuto ottimi risultato con il primo che si porta a casa ben quattro premi ed il secondo due. The Outer Worlds è stato premiato come miglior RPG del 2019, Star Wars Jedi: Fallen Order come miglior gioco d’avventura, Fire Emblem Three Houses invece si porta a casa la statuetta come miglior strategico dell’anno.

Cosa ne pensate delle scelte fatte ai DICE Awards? Fatecelo sapere nei commenti, ma soprattutto quali giochi per voi hanno segnato quest’anno appena passato?