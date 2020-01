DICE LA: Vince Zampella di Respawn pronto a rivoluzionare lo studio con un nuovo gioco

Dopo le molte critiche che si è presa nel corso degli ultimi anni Electronic Arts sembra che stia cercando di aggiustare il tiro, cambiando la rotta che i propri titoli stavano prendendo da qualche anno a questa parte. Dopo il lancio disastroso di Anthem a inizio 2019 l’anno di EA si è chiuso in modo positivo con un Star Wars Jedi fallen Order che è stato elogiato sia dalla critica che dal pubblico. Ora sembra che sia in atto una vera e propria rivoluzione negli studi americani di DICE LA.

Uno dei veterani dell’industria videoludica, e co fondatore di Respawn Entertainment, Vince Zampella ha assunto un nuovo ruolo proprio all’interno dello studio che fino a qualche tempo fa faceva da supporto nella creazione dei titoli di Battlefield. Da ora in poi DICE LA andrà per la propria strada, creando e sviluppando giochi propri con al comando proprio Zampella.

Una delle prime priorità di Zampella è quella di rinominare lo studio e di espandere il team per lavorare su un progetto non ancora annunciato. In un intervista rilasciata alla redazione di LA Times, Zampella ha tenuto a chiarire che DICE LA non andrà ad unirsi a Respawn, piuttosto il team inizierà presto a funzionare in modo indipendente all’interno di EA. “Vogliamo dare allo studio una nuova immagine, e voglio che chi lavorerà in questo studio sia felice di lavorare in questo team” ha aggiunto Zampella, che infine ha tenuto a sottolineare che questo suo nuovo impiego non lo porterà ad abbandonare Respawn Entertainment.

A prendere parola è poi stata Laura Miele, capo degli EA Studios, che ha dichiarato: “Penso che ora abbiamo uno studio davvero molto forte qui a Los Angeles. Possono passare dall’essere un team di supporto a uno studio completamente autonomo capace di creare una nuova esperienza videoludica del tutto nuova.” Cosa vi aspettate dal nuovo progetto di Zampella e di DICE LA?