Grazie all’arrivo dell’Unreal Engine 5, sono tantissimi gli artisti che si divertono a creare remake o remaster di giochi vecchi. Nella maggior parte dei casi si tratta ovviamente di concept trailer, che non contengono del vero e proprio gameplay. Non è però il caso odierno: già, perché l’artista francese François Montagud ha infatti realizzato un vero e proprio remake di Doom 3 sfruttando l’ultima versione del motore di casa Epic Games.

Montagud, che di professione è un’artista 2D e 3D, ha deciso di provare a immaginare una versione moderna dello shooter prodotto da id Software. Doom 3 ha debuttato sul mercato nel lontano 2004, per PC e console ed è stato praticamente un candidato perfetto per una sorta di remake. L’opera è stata prodotta utilizzando appunto l’Unreal Engine 5 ed è sinceramente incredibile. Montagud ha praticamente ricreato tutti i modelli 3D, le texture, le animazioni e le luci. Solo il comparto audio non è stato toccato: tutti i suoni e gli effetti sonori sono infatti quelli del gioco originale.

Il video, che trovate poco più in basso, vi permette di farvi un’idea sulle potenzialità di un eventuale remake di Doom 3. Sfortunatamente, il video è l’unica occasione che avete per poter immergervi in questo bellissimo rifacimento. Probabilmente, per evitare problemi a livello legale, Montagud non ha nessuna intenzione di pubblicare questa piccola demo. Un’occasione mancata, sicuramente, ma coem ben sappiamo il copyright nel mondo dei videogiochi è ben difeso da aziende che non si fanno scrupoli a trascinare in causa modder, programmatori e artisti.

Oltre a Doom 3, l’Unreal Engine 5 è stato utilizzato per la produzione di diversi concept trailer. Tra i migliori che abbiamo visto troviamo sicuramente i lavori del collettivo Enfant Terrible, che ha immaginato una serie di giochi del passato in chiave next gen: trovate tutti i filmati a questo indirizzo</strong>. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.