Il canale YouTube Noclip ha rilasciato il filmato inedito del progetto cancellato di id Software Doom 4. Inoltre, all’interno dello stesso video, troviamo delle clip provenienti dallo sviluppo del reboot del 2016. Il video di quasi 12 minuti inizia con un’introduzione con Danny O’Dwyer a proposito di come Noclip abbia visitato gli uffici di id Software in Texas nel 2016 per parlare del titolo. Le risorse a disposizione degli youtubers sono state diffuse nell’interesse di preservare la storia del gioco.

Per quanto riguarda Doom 4, il video diffuso da Noclip mostra poco meno di due minuti di gameplay. L’ambientazione è quella di un sistema fognario all’interno del quale possiamo ammirare lo scontro con un nemico minaccioso. La creatura viene sconfitta utilizzando l’iconico fucile della serie. Si passa poi ad uno scontro corpo a corpo all’interno di una stanza vuota. Le animazioni e la grafica sono piuttosto curate, pur trattandosi evidentemente di una versione piuttosto iniziale dello sviluppo.

Gran parte del video, tuttavia, è composto da filmati che riguardano Doom del 2016. Il presentatore afferma che alcuni degli elementi mostrati nella clip non sono presenti nella versione finale del gioco, dal momento che sono state rimosse dal progetto cancellato. In questo caso, il video presenta dei contenuti piuttosto grezzi nei quali mancano elementi come il sangue che, all’interno della versione finale, sono dominanti.

Il reboot di Doom del 2016 ha segnato un successo per id Software, spianando la strada all’uscita di Eternal. Nonostante il capitolo quattro sia stato invece cancellato, la serie ha saputo proseguire verso strade più action mantenendo le proprie caratteristiche iconiche. Inoltre, la serie non smette mai di attirare i giocatori con mod che, ancora oggi, escono sul titolo originale del 1993. Il progetto del canale Noclip è destinato alla realizzazione di documentari a tema videoludico che riportino alla luce gemme nascoste e contenuti interessanti come quelli mostrati in questi video. Il tutto viene finanziato grazie al crowdfunding.