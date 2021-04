DOOM Eternal giocato con la batteria diventa un rhythm game

Sembra proprio che in questi ultimi giorni la community di DOOM si stia divertendo a proporre nuovi folli modi per giocare al grande classico degli FPS. C’è chi, giusto di recente, è riuscito a far girare il primo capitolo della saga su un display adibito alle ordinazioni in un McDonald, e chi invece è riuscito a giocarci su uno schermo olografico, creando una versione del titolo alquanto futuristica.

Se c’è una cosa che in DOOM Eternal fa gasare gli appassionati, oltre al gameplay dannatamente frenetico, è la colonna sonora. Grazie al sound metal più puro realizzato da Mick Gordon, il mood dell’ultimo capitolo della saga FPS ha raggiunto nuove ed incredibili vette stilistiche. Per abbracciare al meglio il mondo videoludico e quello musicale, l’utente TheYuteThatDoot ha pubblicato un video in cui gioca a DOOM Eternal utilizzando i pedali di una batteria.

All’interno del video caricato sul suo canale YouTube, questo appassionato non si è solamente limitato a mostrare le proprie abilità nel giocare al titolo in un modo così peculiare ed unico, ma ha imbastito una lunga chiacchierata sull’effettiva fattibilità nel giocare a DOOM Eternal con la pedaliera di una batteria. Sebbene il tutto ha necessitato alcune calibrazioni dei sensori posizionati sui pedali, l’esperimento folle è stato reso possibile, trasformando uno dei giochi più belli del 2020 in una sorta di FPS, action Rhythm game.

Di sicuro, quanto ideato e realizzato da questo appassionato è un qualcosa di unico nel suo genere, ma pensando alla colonna sonora presente in DOOM Eternal, la possibilità di unire videogioco e musica si sposa alla perfezione. Ora non ci resta che scoprire cos’altro avrà in serbo questa fantastica community di appassionati.