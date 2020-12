DOOM Eternal in arrivo su Xbox Game Pass PC, ecco quando

Nella giornata di ieri abbiamo visto come il capolavoro di id Software DOOM Eternal è in arrivo su Nintendo Switch. Il seguito dell’acclamato titolo lanciato ben quattro anni fa può vantare ad oggi anche una nomination come miglior gioco dell’anno ai prossimi Game Awards, un traguardo davvero estremamente importante. Sebbene il titolo sia già disponibile per i possessori di Xbox, gli sviluppatori hanno da poco annunciato che è in arrivo su Xbox Game Pass per PC tra pochissimo, il 3 dicembre.

DOOM Eternal quindi sbarcherà dopodomani su Xbox Game Pass per PC offrendo ai membri una campagna in singolo giocatore ricca di contenuti, un multiplayer solido e, ovviamente, affrontare la modalità classica nel livello Super Gore Nest Master. Xbox si è detta entusiasta di questa notizia, sottolineando inoltre che il gioco fu inserito nel catalogo per tutti i possessori della console di casa Microsoft solo poche settimane fa.

Per chi non ha potuto recuperare questo immenso capitolo, che ricordiamo essere disponibile su tutte le piattaforme e tra poco anche su Nintendo Switch, potrà sfruttare il servizio targato Microsoft per scaricarlo il prossimo 3 dicembre diventando lo Slayer per eccellenza ed incenerendo una marea di demoni sul nostro cammino. Che dire? Ovviamente vi consigliamo di giocarlo visto che si tratta a tutti gli effetti dello shooter in prima persona più fenomenale di questa generazione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sfrutterete l’occasione per scaricare DOOM Eternal? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo ed i prossimi, eventuali, aggiornamenti futuri ricordandovi di seguire i prossimi Game Awards in programma il prossimo 10 dicembre.