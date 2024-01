Doom gira anche su un tavolo da air hockey, guardate che spettacolo!

Siete stanchi di giocare ai videogiochi in modo "tradizionale", sedendovi davanti al PC o alla console? Perché non unire il gaming ai giochi più classici? Probabilmente nessuno ci aveva mai pensato... sino ad ora, dato che uno youtuber è riuscito a creare un incredibile tavolo da air hockey personalizzato che utilizza due schede Raspberry Pi in grado di emulare giochi come Doom.

L'ideatore del progetto, lo youtuber Downing Basement, ha impiegato circa 2 anni per completare questo progetto che ha richiesto un notevole sforzo: ha costruito il tavolo da air hockey da zero, compreso il telaio e il sistema di soffio, fino all'elettronica che gestisce le dinamiche di gioco. Il tavolo è dotato di uno schermo LCD nella parte superiore che può eseguire praticamente qualsiasi cosa sulla Pi, come RetroPie, rendendo possibile l'esecuzione di Doom. Grazie a scelte intelligenti di componenti, l'output video può anche essere visualizzato sulla matrice LED RGB, sebbene a una risoluzione inferiore.

Il controller principale è un Raspberry Pi 2, responsabile del monitoraggio dei punti e dell'output sullo schermo LCD. Tuttavia, a causa del notevole utilizzo di hardware, non c'erano abbastanza pin GPIO disponibili per gestire tutti i LED del tabellone dei punti. Per risolvere questo problema, il creatore sta utilizzando un Raspberry Pi Pico per gestire il controllo LED. Il Raspberry Pi Pico potrebbe eseguire Doom, ma questo comporterebbe l'utilizzo di tutte le sue risorse e pin GPIO.

Il telaio del tavolo è stato realizzato con pannelli tagliati tramite una macchina CNC, con l'aggiunta di componenti stampate in 3D per il montaggio dell'hardware. Il sistema soffiante è composto da due ventilatori da 120 mm in grado di muovere aria a circa 80 CFM, mentre altoparlanti sono stati inseriti per un'uscita audio dedicata.

Il software per il punteggio è gestito dalla Raspberry Pi e programmato appositamente da Downing Basement per questo progetto. Insomma, parliamo di un'idea tanto bizzarra quanto ambiziosa, e se volete saperne di più sul loro canale YouTube troverete anche un video del tavolo in azione e una panoramica più dettagliata su come funziona.