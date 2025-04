DOOM: The Dark Ages, annunciate le spettacolari periferiche a tema

Il ritorno del DOOM Slayer si accompagna questa volta a una collezione esclusiva di accessori per Xbox che promette di trasformare l'esperienza di gioco in un vero rito medievale. Con l'imminente uscita di DOOM: The Dark Ages (acquistabile su Amazon), Microsoft ha svelato una linea di prodotti limited edition che celebra il nuovo capitolo della leggendaria saga, permettendo ai fan di immergersi completamente nell'universo demoniaco anche al di fuori dello schermo.

Una fusione di design ispirato al medioevo oscuro, elementi runici e dettagli pensati specificamente per onorare l'eredità della serie.

Il controller wireless standard, fiore all'occhiello della collezione, si presenta in una colorazione verde battaglia con finiture argento che richiamano l'armatura del protagonista. Non si tratta di semplici variazioni cromatiche: il dispositivo è coronato da vere e proprie punte da elmo tridimensionali sulla parte superiore e protezioni argentate sui lati, come se fosse stato forgiato nelle stesse fucine che hanno dato vita alle armi del protagonista. La texture gommata simil-pelle offre una presa salda durante i combattimenti più intensi, mentre l'analogico rosso richiama la porta sul petto dell'armatura del protagonista.

Gli schizzi di sangue che decorano la superficie raccontano silenziosamente le battaglie già combattute con la Shield Saw, una delle nuove armi del gioco. Il controller include anche il DLC DOOM Slayer Executioner Skin, che permette di personalizzare il proprio personaggio con un'estetica metallica dai toni rosso profondo e verde lucente. Questo accessorio è già disponibile al prezzo di 79,99 euro, esclusivamente presso il Microsoft Store.

Per i giocatori che esigono il massimo controllo sui campi di battaglia infernali, la collezione include anche l'Elite Wireless Controller Series 2 in edizione DOOM: The Dark Ages. Il simbolo del Marchio dello Slayer domina il centro del controller, mentre la scocca superiore trasparente di colore rosso è impreziosita da particelle simili a braci, evocando l'impressione di guardare direttamente nelle profondità dell'Inferno. Questa versione premium offre tutte le funzionalità avanzate del controller Elite, inclusa la possibilità di personalizzare le impostazioni attraverso l'app Xbox Accessories.

I trigger a corsa ridotta, gli analogici a tensione regolabile e i componenti intercambiabili permettono di adattare completamente l'esperienza al proprio stile di gioco. Il controller Elite Series 2 in edizione DOOM è disponibile per il preordine al prezzo di 199,99 euro, con uscita prevista per il 25 aprile, sempre in esclusiva presso il Microsoft Store.

A completare la collezione troviamo la cover per Xbox Series X dedicata a DOOM: The Dark Ages, che trasforma la console in un vero e proprio portale dimensionale. Il design presenta rocce scure squarciate dal brillante Marchio dello Slayer in rosso acceso. La parte interna nasconde iscrizioni e simboli provenienti dai livelli più profondi dell'Inferno, sigillati dalla fascia in velcro che permette un'installazione semplice senza bisogno di strumenti o adesivi.

La cover è compatibile sia con la versione standard di Xbox Series X che con quella All-Digital, grazie a un coperchio rimovibile per il lettore disco. Realizzata con pannelli solidi e un rivestimento esterno in tessuto tecnologico, garantisce una vestibilità precisa e una finitura premium. Questo accessorio è disponibile immediatamente al prezzo di 55 euro, anch'esso in esclusiva presso il Microsoft Store.

L'intera collezione rappresenta un omaggio all'universo di DOOM, con particolare attenzione al nuovo capitolo ambientato in un medioevo oscuro e corrotto. Ogni elemento è stato progettato per esaltare l'esperienza di gioco e permettere ai fan di portare un pezzo dell'atmosfera di DOOM nella propria postazione. Come suggerisce il design degli accessori, questa volta la battaglia contro le forze demoniache si sposterà in un'ambientazione medievale, mantenendo però intatta l'essenza brutale e adrenalinica che ha reso celebre la serie.