DOOM: MassiHancer realizza una mod che ne rivoluziona la grafica

DOOM Eternal sarà disponibile sulle nostre macchine da gioco a partire dal 20 marzo 2020: i fan non vedono l’ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della saga, sopratutto perché promette una qualità visiva notevole. I giocatori PC, però, possono nell’attesa giocare a DOOM (2016) con una veste grafica rivoluzionata da una nuova mod. L’autore è ancora una volta MassiHancer, di cui abbiamo avuto già modo di parlare grazie ai suoi notevoli lavori su Star Wars Battlefront.

I lavori su DOOM (2016) sono stati realizzati con vari programmi, in primis Reshade, e varie combinazioni di effetti e tonemap. MassiHancer ha profondamente lavorato sull’illuminazione e ha aggiunto ancora una volta vari effetti cinematografici. In questo caso, però, c’è una novità rispetto ai suoi lavori precedenti: ha utilizzato i nuovissimi “RT Shader” Beta per Reshade di Pascal Glitcher; questi strumenti sono in grado di ricreare l’effetto delle “Global illumination” e permettono di produrre riflessi realistici, come potete vedere nel video qui sotto.

La mod spinge al limite il gioco e le possibilità grafiche di una singola scheda RTX 2020 TI. Sono stati migliorati anche il fumo volumetrico, gli effetti particellari, il color grading, il blur e la depth of field dinamica. MassiHancer spiega anche che sarebbe stato possibile spingere grafica e illuminazione anche oltre ma, vista la natura beta degli RT Shader, l’hardware non avrebbe permesso al gioco di mantenere i 30 fps stabili in 4K Ultra HD.

Come potete vedere, il gioco è visivamente notevole e supera quanto mostrato all’E3 2015, durante la presentazione. Il livello mostrato (“Fonderia”) è infatti lo stesso dell’epoca e ci permette di confrontare in modo diretto la qualità della mod. Diteci, cosa ne pensate di quanto realizzato da MassiHancer?