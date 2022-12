Più volte in passato abbiamo notato come DOOM, il leggendario FPS di id software, si sia dimostrato ancora oggi una delle esperienze più popolari tra gli appassionati. Nello specifico, siamo stati testimoni di una serie di interessanti esperimenti che ci hanno permesso di vedere come il gioco dei primi anni ’90 sia capace di girare praticamente ovunque, anche all’interno di uno schermo delle ordinazioni di un fast food.

Per quanto possa sembrare strambo è tutto vero, ma la cosa ancora più incredibile è che i fan di DOOM (potete acquistare Eternal su Amazon) non conoscono confini. Proprio di recente un fan dello storico sparatutto in prima persona ha condotto un particolare esperimento, dimostrando che è possibile giocare al titolo di id software anche su un apparecchio non proprio comunissimo come uno scanner a ultrasuoni. Sembra una follia, ma il tutto è possibile ed è stato dimostrato con un video.

Il risultato di questo test alquanto inusuale è stato condotto dall’utente conosciuto su YouTube come ‘Buy It Fix It’, il quale ha acquistato uno scanner a ultrasuoni portatile di utilizzo medico da rimettere in sesto, e alla fine dei suoi lavori ha provato a vedere se lo scanner sarebbe riuscito ad eseguire il primo iconico DOOM. La risposta è stata positiva, lo storico FPS funziona anche su un dispositivo del genere tanto lontano dal mondo videoludico.

Ancora una volta DOOM ce l’ha fatta e può vantarsi di aver superato un nuovo confine. Non sappiamo dirlo con certezza, ma inizia a venirci il dubbio che l’FPS sia uno dei titoli più compatibili di sempre data l’alta quantità di dispositivi, molti dei quali nemmeno legati al mondo del gaming, riescano a supportarlo in via del tutto giocabile.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.