Cosa c’è di meglio di un sabato pomeriggio, magari passato al McDonald in compagnia di un Big Mac e Doom? Probabilmente niente. Il fatto è che questo vostro sogno può essere realtà, a patto che viviate negli Stati Uniti d’America e che abbiate la possibilità di fermarvi per qualche ora davanti a un terminale automatico degli ordini, senza essere cacciati dallo staff del fast food.

Qualcuno è riuscito a installare lo storico gioco di Romero e Carmack proprio in uno di quei terminali che vengono utilizzati, anche in Italia, per ordinare il proprio cibo. Non è una novità: di recente abbiamo visto Doom girare su una miriade di dispositivi completamente non adatti al gioco, incluso uno schermo progettato e costruito con un mattoncino LEGO. Ora però il titolo è riuscito a sbarcare nei fast food, proprio grazie alla tecnologia.

Chiaramente Doom non gira al meglio e ci sono degli evidenti problemi strutturali. Il primo è la posizione dello schermo: per poterci giocare sarebbe, in linea teorica, necessario girare il collo di ben 90 gradi. Il secondo riguarda i controlli. Se i termianli sono alla fin fine dei veri e propri computer, mancano tutti gli ingressi per le periferiche come tastiera e mouse. Tecnicamente potrebbe funzionare sfruttando il touch screen di questi chioschi, ma appare impensabile poter giocare a un first person shooter in questa maniera. Insomma, ci troviamo davanti al solito esercizio di stile, che dimostra come tutto può davvero far girare il gioco.

Al di là dei dubbi sulla giocabilità, ora ci chiediamo chi sia stato così folle da poter installare Doom su uno di questi terminali. E soprattutto come ci sia riuscito. Un semplicemente tecnico burlone chiamato a riparare il chiosco degli ordini oppure un dipendente con tanto tempo libero? La risposta a questa domanda probabilmente non c’è e alla fine un alone di mistero aumenta anche la leggenda intorno a questa impresa.