Dopo 11 anni puoi finalmente essere derubato in The Sims 4

I ladri tornano finalmente in The Sims 4 con un aggiornamento gratuito rilasciato da Electronic Arts. La nuova funzionalità introduce, infatti, Robin Banks, una ladra che si intrufola nelle case dei Sims per rubare oggetti di valore.

Questa novità riporta un elemento iconico presente fin dal primo capitolo della serie, ma assente in The Sims 4 da 11 anni. I giocatori potranno quindi ora sperimentare il brivido di difendere le loro proprietà virtuali dai furti, aggiungendo un nuovo livello di realismo alla simulazione.

Robin Banks si comporterà come i ladri delle versioni precedenti, cercando di sottrarre oggetti preziosi dalle abitazioni. I Sims avranno diverse opzioni per contrastare i tentativi di furto:

Chiamare la polizia

Ingaggiare uno scontro fisico

Installare un allarme antifurto

L'allarme potrà essere potenziato per chiamare automaticamente le forze dell'ordine o persino per dare una scossa elettrica al malintenzionato. Inoltre, i Sims più atletici avranno maggiori possibilità di vincere un eventuale combattimento.

Per chi possiede espansioni, sono previste interazioni aggiuntive. Ad esempio, i cani dell'espansione Pets metteranno in fuga i ladri. I personaggi principali del gioco potranno avere fino a 50 reazioni uniche, mentre i giocatori avranno a disposizione 37 interazioni specifiche.

È persino possibile stringere amicizia con Robin Banks e accoglierla nella propria famiglia virtuale, aggiungendo un tocco di umorismo tipico di The Sims alla nuova funzionalità.

Una curiosità interessante riguarda il nome della ladra introdotta in questo aggiornamento: Robin Banks. Si tratta di un gioco di parole in inglese che suona come "robbing banks", ovvero "rapinare banche". Questo tipo di umorismo sottile è una caratteristica distintiva della serie The Sims.

Insomma, questo aggiornamento rappresenta un gradito ritorno alle origini per i fan di lunga data della serie, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco di The Sims 4 con nuove sfide e possibilità narrative.