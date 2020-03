Dragon Ball Z Kakarot ha venduto 2 milioni di copie in tutto il mondo

Dragon Ball Z Kakarot è sicuramente stato uno dei titoli di punta di questo inizio anno. Il titolo sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco ripercorre tutta la storia di Z con qualche chicca importante inserita proprio dal creatore dell’opera Akira Toriyama. Impersonando Goku e compagni quindi dovremo farci strada a suon di pugni ed onde energetiche in questo ibrido tra picchiaduro e gioco di ruolo. Se siete curiosi di scoprire di più potete leggere la nostra recensione.

In queste ore Bandai Namco ha pubblicato una immagine affermando che il titolo ha venduto ben 2 milioni di copie in tutto il mondo. Un traguardo a dir poco straordinario. Dragon Ball Z Kakarot quindi è stato un gioco apprezzato in tutto il mondo dagli appassionati del genere, CyberConnect2 lo sa, ed infatti continua ad aggiornarlo costantemente. L’ultima patch in arrivo proprio questo mese è la tanto attesa macchina del tempo la quale permetterà di andare “indietro nel tempo” per recuperare le missioni secondarie lasciate in sospeso e probabilmente altro ancora.

2 Million 😱 With so many Saiyans protecting the Earth, it should be safe (…for now)! Thank you so much for taking part in the #DragonBall Z: Kakarot adventure! pic.twitter.com/OMXo3TQxhk — BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) March 10, 2020

Come avete potuto vedere la pagine Twitter ufficiale di Bandai ha postato una foto davvero simpatica, chissà se il titolo in futuro riuscirà a vendere ancora di più. Il famoso traguardo richiesto dagli sviluppatori è stato raggiunto ma il gioco continua ad essere apprezzato e sopratutto comprato anche a distanza di mesi dal rilascio ufficiale. Non ci resta altro che aspettare e vedere visto che il gioco avrà presto anche due diverse espansioni a pagamento. Intanto vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete o state giocando a Dragon Ball Z Kakarot? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo.