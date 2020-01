Dragon Ball Z: Kakarot, la guida completa

Dopo tanti capitoli con meccaniche principalmente improntate sul picchiaduro, finalmente l’ultimo videogioco dedicato al manga immortale di Akira Toriyama propone un sistema RPG strutturato su mappe aperte tipiche dell’Open World. Dragon Ball Z: Kakarot nasconde quindi nel suo mondo tantissimi segreti, emblemi, veicoli e un’intera Enciclopedia Z da completare con cimeli, carte e quant’altro.

Ecco quindi una guida completa al gioco che vi aiuterà a portare a termine il 100% dell’avventura:

Una delle caratteristiche principali di Dragon Ball Z Kakarot è la presenza delle zone open world, completamente esplorabili e ricche di segreti. Inizialmente non potrete andare in giro liberamente e non tutte le aree saranno accessibili. Proprio per questo motivo nelle fasi iniziali dell’avventura è consigliabile concentrarsi solo sulla storia principale e su qualche storia secondaria che non è disponibile fino al termine del gioco.

Per iniziare ad inoltrarsi al meglio nei segreti del mondo di Kakarot è bene quindi proseguire con la trama fino al termine della saga di Freezer. In questo modo i vostri personaggi dovrebbero essere quasi tutti intorno al livello 30 e potrete aprire le grotte ricche di materiali sparse per il mondo di gioco.

Inoltre sbloccherete anche la costruzione dei veicoli come l’auto di Goku e potrete affrontare le gare automobilistiche offerte dai PNG. Infine otterrete l’accesso completo a tutte le comunità, importantissime per avere bonus sulle statistiche grazie agli emblemi.