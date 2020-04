Dragon Ball Z Kakarot era molto diverso inizialmente: ecco la grafica in stile manga

Sono passati diversi mesi dal rilascio ufficiale di Dragon Ball Z Kakarot. Il titolo rpg sviluppato dai ragazzi di Cyberconnect2 e pubblicato da Bandai Namco ha riscosso un grande successo tra il pubblico tanto che ha portato alla vendita di ben 2 milioni di copie in tutto il mondo. Il gioco ripercorre tutta l’opera della serie Z nella quale impersoneremo Goku e compagni che dovranno vedersela con tutti i villain di una delle serie più amate di sempre. In queste ore è spuntato un post su Twitter nel quale mostra come doveva essere lo stile grafico all’inizio.

L’idea era quella di essere il più vicino possibile all’opera cartacea del mangaka Akira Toriyama. Gli screenshot che vi faremo vedere proprio qui di seguito derivano da una versione work in progress di Dragon Ball Z Kakarot i quali sperimentavano uno stile che si avvicinava palesemente più “fumettoso” di quello utilizzato poi per la versione definitiva. Lo stile però andava controcorrente con alcune esigenze di gameplay ed infatti successivamente fu scartato.

Some early development shots of DBZ Kakarot

They experimented in various styles. But due to gameplay reasons they had to move towards the style that now exists in the final game.

