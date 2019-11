Dragon Ball Z Kakarot: Sfere del Drago confermate, ecco cosa faranno

Per quanto il mese di novembre è stato a dir poco gentile con tutti noi videogiocatori, fino al prossimo 2020 ci troveremmo in un periodo di stallo. Dopo le varie uscite titaniche viste in questi ormai passati due/tre mesi il mercato ludico inizierà ad subire una brusca frenata. Proprio per questo motivo il prossimo titolo “grosso” ad arrivare sulle console odierne vedrà la luce durante il mese di gennaio: parliamo di Dragon Ball Z Kakarot.

Presentato inizialmente durante lo scorso Electronic Expo Entertainment (ovvero l’E3) il titolo ha sicuramente saputo stuzzicare la curiosità dei fan del tanto amato anime. Ovviamente durante questa gen di console siamo stati accompagnati da una serie di uscite (non indifferenti) dedicati alla famosa saga creata da Akira Toriyama. Tuttavia Dragon Ball Z Kakarot si è rivelato particolarmente stuzzicante grazie alla sua natura GDR. Proprio per questo motivo la mole di contenuti dedicata alla saga si prospetta essere curata nei minimi dettagli e ampliata a dovere.

Durante la giornata odierna siamo venuti a scoprire che all’interno dell’opera saranno ovviamente presente le iconiche sfere del drago. Così come nell’anime e nel manga, anche nel gioco sarà possibile sfruttare il potere del drago Shenron. Sappiamo che le sfere serviranno anche a evocare potentissimi nemici che una volta sconfitti lasceranno delle ricompense molto particolari (come dei materiali da usare per aumentare le proprie statistiche). Non sappiamo però se avranno altre funzioni.

Oltre questa novità anche svariati personaggi iconici della saga come Re Cold (il padre di Freezer), Spopovich e Majin Buu (e le sue svariate trasformazioni) saranno presenti all’interno del gioco. Insomma questo Dragon Ball Z Kakarot si prospetta uno dei titoli più completi dell’intera saga. Voi cosa ne pensate di queste particolari novità? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 14 Gennaio 2020.