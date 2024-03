Dragon's Dogma 2, ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Tra i giochi più interessanti in uscita nei primi mesi dell'anno vi è, senza ombra di dubbio, Dragon Dogma's 2, sequel dell'omonimo titolo action-RPG di CAPCOM che farà certamente gola a tutti gli appassionati del genere fantasy al suo rilascio, il 22 marzo. Se, dunque, non vede l'ora di giocarci ma volete risparmiare sull'acquisto siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi forniremo una lista con tutti gli store in cui acquistarlo al miglior prezzo per ogni piattaforma.

Dragon's Dogma 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo accennato, Dragon's Dogma 2 è un vero e proprio must per gli amanti dei mondi fantastici, giacché vi ritroverete immersi in un contesto dove la libertà di esplorazione si fonde con un'innovativa meccanica di cooperazione in single-player. La sua caratteristica principale è lo sviluppo con il motore grafico RE ENGINE di CAPCOM, il quale ha contribuito a dare vita a una resa grafica a dir poco spettacolare e dettagliata.

A prescindere che decidiate di affrontare l'avventura da soli o in multiplayer, dovrete sfruttare creatività e curiosità per plasmare la vostra esperienza, scegliendo il vostro stile di gioco e utilizzando spade, archi o potenti magie per mettere alle strette i vostri nemici. Inoltre, si tratta di un titolo perfettamente godibile anche se non avete giocato il primo nel 2012, per cui non vi resterà che lanciarvi in un'esperienza che vi terrà impegnati centinaia di ore.

Dragon's Dogma 2, dove acquistarlo al miglior prezzo

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Amazon | 80,99€

Instant Gaming | 60,49€

Mediaworld | 80,99€

PC