Dragon's Dogma 2 sembra girare sorprendentemente bene s PS5 Pro

Dragon's Dogma 2 (che potete trovare su Amazon) sembrerebbe ottenere significativi miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni su PS5 Pro, almeno secondo le prime testimonianze emerse online. Il gioco di Capcom, che faticava a mantenere un frame rate stabile su PS5 standard, sembra ora raggiungere i 60 FPS grazie al supporto della nuova console Sony.

Come molte altre produzioni, anche Capcom ha realizzato un aggiornamento per PS5 Pro che introduce una modalità grafica dedicata capace di sfruttare pienamente la PlayStation Spectral Super Resolution e la maggiore potenza hardware.

L'aggiornamento va a sistemare un problema evidente del gioco sulle console current-gen.

Questo permette di superare i problemi di performance riscontrati sulla PS5 base, dove la gestione dei personaggi non giocanti appesantiva notevolmente il sistema, impedendo di poter raggiungere framerate elevati.

Sebbene i gameplay finora mostrati non includano le aree più popolate e problematiche, i primi riscontri sono promettenti. Questo miglioramento sottolineerebbe, ulteriormente, come l'aggiornamento mid-gen proposto da Sony con PS5 Pro, sia stato pensato per i giocatori che vogliono ottenere delle performance migliori con i titoli maggiormente esosi di risorse.

Il caso di Dragon's Dogma 2, però, evidenzia allo stesso tempo come alcuni titoli recenti, specialmente quelli basati su Unreal Engine 5, richiedano hardware più potenti, o una migliore ottimizzazione, per esprimersi al meglio.

La PS5 Pro sembra rispondere a questa esigenza, almeno per il momento, offrendo le risorse necessarie per gestire tecnologie grafiche avanzate e complesse routine di gioco. Anche se permane la sensazione che con le nuove tecnologie dedicate ad upscaling e frame generation, si incapperà in sempre meno titoli ottimizzati a dovere.

Questo aggiornamento hardware potrebbe rivelarsi particolarmente importante per i giochi open world e quelli con ambienti densamente popolati (qualcuno ha detto GTA 6?) che notoriamente mettono a dura prova le console di ogni generazione.