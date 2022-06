Intorno alla mezzanotte italiana, andrà in scena un evento dedicato ai dieci anni di Dragon’s Dogma. La speciale diretta di Capcom è stata annunciata durante lo showcase del publisher e sviluppatore nipponico e sono in tanti a credere che questa notte possa essere annunciato un nuovo gioco; magari il secondo capitolo, oppure il remake o versione rimasterizzata. Ad alimentare questi dubbi, ora, ci ha pensato il link del sito ufficiale del gioco, che include la parola pre-order, quasi ad anticipare l’apertura di un qualcosa di acquistabile subito dopo lo show.

Come è possibile visionare su Reddit, infatti, il link del sito ufficiale di Dragon’s Dogma riporta la scritta “pre-order”. Lo stesso link è anche stato inserito all’interno del canale YouTube. Si tratta dunque di un indizio importante: probabilmente Capcom lancerà davvero qualcosa da poter prenotare. La natura del prodotto, però, resta incerta.

Dragon’s Dogma è uno dei giochi più amati dai fan di Capcom. Il franchise ha avuto una sola iterazione nel mondo dei videogiochi, portata su tutte le console (inclusa Nintendo Switch). Da allora il publisher e sviluppatore nipponico ha avuto modo di produrre solamente una serie anime su Netflix, mentre in campo videoludico siamo fermi proprio al primo capitolo. Tra i tanti progetti ancora in sviluppo presso gli uffici del developer potrebbe però esserci anche spazio per un sequel, un remake oppure una remaster.

Tante ipotesi, almeno per ora, che potrebbero essere confermate nel corso della diretta di stanotte. Ufficialmente (almeno per ora) l’evento è solamente una celebrazione dei dieci anni di Dragon’s Dogma, ma chissà che alla fine dello show non ci sia quel classico “One more thing” che potrebbe fare contenti tantissimi giocatori. Per scoprirlo non ci resta che attendere: oramai è solo questione di pochissime ore. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.