Capace di raccoglier un interesse immenso, soprattutto grazie al passaparola generatosi su social come TikTok e su Twitch, Dredge è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di quest’anno di uscite, sorprendendo il pubblico con il strano mix di spensieratezza e irrequietezza, proponendosi con un gameplay tanto incentrato su attività comuni come la pesca, quanto sulla fuga da un orrore di stampo lovecraftiano!

Arrivato, in origine, solo in edizione digitale, Dredge è poi di recente approdato anche sul mercato fisico, con una Deluxe Edition ricca di contenuti che, per quanto riguarda l’edizione PlayStation 5, è anche oggi disponibile per la prima volta in sconto grazie alle opportunità offerteci dalla Amazon Gaming Week!

Il prezzo proposto? Appena 24,89€ che, per altro, è anche il più basso in circolazione per quanto riguarda questa specifica edizione su disco, qui disponibile con un invitante sconto del 17%!

Premiato dalla nostra redazione con un 7 pieno, Dredge è un titolo molto particolare, in cui ci sarà affidato l’onere di gestire e pilotare un piccolo peschereccio, occupandoci con esso di esplorare in lungo e in largo un ampio lembo di mare, scoprendo le culture e le persone che abitano le tante isole dell’arcipelago circostante.

Partendo come un titolo di tipo gestionale tutto basato sulla pesca, Dredge si trasformerà pian piano in un gioco di stampo quasi horror, in cui i mostri ed i misteri nascosti sotto la superficie del mare, finiranno speso per attentare alla nostra vita ed alla nostra piccola imbarcazione. Onirico e accattivante, sia nei suoi sviluppi che nel suo particolarissimo stile artistico, Dredge è un titolo che si può capire solo quando lo si prova per qualche ora, proponendosi certamente come un’avventura intrigante e, per certi aspetti, del tutto inaspettata.

Parliamo, insomma, di un ottimo gioco con cui divagare dalle grandi uscite di questo periodo e, se guardiamo a questa Deluxe Edition, sappiate che oltre al gioco base, riceverete tanti gradevoli extra, tra cui un poster, un set di sticker, un artbook e molto di più! Il tutto ad un prezzo che, come potete constatare, è decisamente abbordabile.

