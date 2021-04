DualSense, da oggi più simile a un Dualshock 4

PlayStation 5 ha recentemente ricevuto un aggiornamento del suo sistema operativo che, oltre a molteplici migliorie all’intera esperienza dell’utente, ha apportato alcune modifiche anche al Dualsense. Tra queste abbiamo ad esempio la rimozione di alcuni fastidiosi rumori e tante altre piccole modifiche che faranno felici tutti i giocatori. Sony sta indubbiamente riponendo molta attenzione nello smussare il software della sua console, cosa che ci fa sperare anche in futuri aggiornamenti che potrebbero introdurre non solo semplici migliorie ma anche nuove e comode funzioni.

Oggi veniamo a scoprire anche un’altra interessante modifica apportata con la recente patch, che però riguarda principalmente il DualSense di PlayStation 5. Alcuni utenti stanno infatti segnalando che la funzione di vibrazione è ora molto più pronunciata quando si sta giocando con i titoli di PlayStation 4. Sembrerebbe che quando la console venne rilasciata nel novembre dello scorso anno in molti avevano segnalato che la vibrazione con opere in retrocompatibilità fosse più bassa rispetto a quando le si giocava su PS4.

Alcuni utenti Reddit affermano che adesso la differenza si nota davvero molto quando sono avviati titoli come Rocket League, Ratchet & Clank o God of War. In tanti percepivano che mancava ancora qualcosa al DualSense, ma non riuscivano ancora a spiegarsi cosa fosse davvero: l’aggiornamento ha quindi migliorato sensibilemnte una parte importante dell’esperienza, la vibrazione, che viene spesso considerata come secondaria.

Insomma, nonostante non si stia parlando molto bene di Sony negli ultimi giorni, dobbiamo dire che sta riponendo una grande attenzione nel migliorare il sistema della sua nuova ammiraglia al fine di rendere l’esperienza più affidabile e piacevole. Non mettiamo in dubbio che ci siano ancora molte cose da sistemare all’interno del firmware di PlayStation 5, ma crediamo fortemente che Sony sia già al lavoro su nuovi aggiornamenti di sistema. Per non perdere ulteriori novità e informazioni vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine!