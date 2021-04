PS5: nuovo aggiornamento riduce un fastidioso rumore

PS5 risulta essere la console più ricercata del momento. Il tutto ovviamente è dovuto alla pandemia che, rallentando la produzione, ha portato ad avere a disposizione poche unità con uno sbalzo incredibile tra domanda ed offerta. Detto questo sono ormai passati più di cinque mesi dalla sua uscita e Sony ha già rilasciato diversi aggiornamenti di sistema che hanno costantemente migliorato il software.

L’ultimo di questi, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe permesso al lettore ottico di fare meno rumore. Per chi ha acquistato PS5 Standard avrà notato che in determinate situazioni, inserendo un CD, la console ogni ora eseguiva una lettura provocando un rumore per alcuni relativamente fastidioso. Pare quindi che dopo l’ultimo update, disponibile proprio in questi giorni, il rumore sia diminuito nettamente per la gioia di quell’utenza che si era lamentata con l’azienda nipponica.

Tale informazione è stata riportata dalla famosa testata Pushsquare, la quale ha subito fatto un test rendendosi successivamente conto che effettivamente il rumore sia poco percettibile a differenza di prima. Parliamoci chiaro, non stiamo parlando ovviamente di un rumore estremo da parte del lettore ottico, ma visto e considerando che PS5 sia perlopiù silenziosa fa decisamente strano assistere a questi avvenimenti. Se siete possessori della console targata Sony vi invitiamo a provare ed eventualmente farcelo sapere attraverso un commento qui sotto nella sezione dedicata.

L’aggiornamento non ha risolto solo questo “particolare” problema, la principale novità dell’update 21.01 è il supporto per drive esterni a PS5. Disponibile inoltre il supporto ai 120 Hz per la risoluzione 1080p, il che renderà felici tutti gli appassionati della console nipponica. Insomma, nonostante molti siano ancora a mani vuote Sony si sta rimboccando le maniche con aggiornamenti costanti che migliorano sistematicamente l’esperienza. In attesa della disponibilità di nuove unità, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.