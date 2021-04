PS5: il nuovo aggiornamento nasconde diverse novità

Annunciato durante la giornata di ieri e rilasciato quest’oggi, il nuovo aggiornamento di PS5 è senza alcuna ombra di dubbio uno dei primi update per la console next-gen più grossi ed importanti ad oggi rilasciati. Le novità più interessanti e attese Sony ce le aveva già svelate ieri con un dettagliatissimo nuovo post sul PlayStation Blog, ma a quanto pare la compagnia giapponese ha omesso qualche altra novità che nessuno si aspettava di trovare in questo primo grande aggiornamento per PlayStation 5.

Quel che sapevamo prima dell’arrivo dell’aggiornamento è che avrebbe introdotto tutta una serie di novità molto interessanti sulle nostre PS5. In primis la possibilità di utilizzate dispositivi di archiviazione USB per quanto riguarda i dati dei giochi. Oltre a questo sono state aggiunte diverse funzioni social che hanno trasformato la funzione Share Play in un’attività cross-generazionale tra utenti PlayStation 4 e utenti PlayStation 5.

A tutto ciò si vanno ad aggiungere due novità non citate da Sony durante l’annuncio dell’update. La prima permette di rendere l’HDR automatico, senza dover stare ad attivarlo o disattivarlo manualmente dal menù dedicato. A questo si è aggiunto anche il supporto alla frequenza 120hz alla risoluzione 1080p. Quest’ultima, fu una feature già richiesta a gran voce dai primi possessori di PlayStation 5, e ora sono stati finalmente accontentati.

Come definito da Sony nelle ore precedenti, questo nuovo update dedicato a PS5 è solamente il primo di una serie di grossi aggiornamenti che andranno, man mano, ad inserire sempre più funzionalità alla console di nuova generazione. L’obbiettivo della compagnia giapponese è quello di rendere la piattaforma da gioco sempre più ottimizzata, veloce e piena di possibilità da sfruttare da ogni tipo di giocatore.