DualSense PS5 super CONVENIENTE su eBay! Solo 59€!

Avete bisogno di comprare un nuovo DualSense per la vostra PS5, o desiderate regalarlo a qualcuno in vista del Natale (a tal proposito, vi consigliamo di andare a leggere tutti i nostri articoli dedicati ai regali)? In entrambi i casi vi segnaliamo che il DualSense originale nella colorazione Midnight Black è in offerta a soli 59,99€ su eBay!

DualSense, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del DualSense è particolarmente consigliato per coloro che possiedono una PlayStation 5 e necessitano di un nuovo controller, che sia per sostituire quello incluso con la console o per avere un pad aggiuntivo per il gioco multiplayer. Inoltre, la sua compatibilità con il PC e la connessione USB cablata lo rende ideale anche per chi ama giocare su computer oltre che sulla console, oppure per chi sfrutta il Remote Play offerto da Sony, giocando su altre piattaforme quando si è fuori casa.

Il controller DualSense offre funzionalità avanzate come altoparlante e microfono integrati per la comunicazione in-game, jack per cuffie, rilevamento del movimento a 6 assi e porta USB-C. Ciò che lo differenzia dagli altri pad sul mercato sono, però, le tecnologie come il feedback tattile e i trigger adattivi, le quali contribuiscono a un'esperienza di gioco incredibilmente immersiva. Insomma, questo controller non solo migliorerà l'esperienza di gioco grazie alle sue caratteristiche avanzate, ma si distingue anche per la praticità e la connettività offerte.

Ovviamente, il fatto che si tratti del DualSense ufficiale prodotto da Sony e non di un controller commercializzato da terze parti lo rende senza ombra di dubbio il migliore in assoluto per PS5, assicurandovi non solo perfetta compatibilità con la console, ma anche la miglior esperienza di gioco possibile. Non ci resta, dunque, che consigliarvelo, soprattutto a questo prezzo!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

