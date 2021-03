Dying Light 2 è vivo! Finestra di lancio e nuovo gameplay

Negli ultimi anni sono stati molteplici i titoli annunciati e poi spariti dai radar dopo poco tempo. I casi sono diversi, e si passa da grosse produzioni tripla A come Dying Light 2 fino a titoli più contenuti ma comunque attesissimi da milioni di appassionati come Hollow Knight Silksong o il DLC di Cuphead The Delicious Last Course. Proprio sul primo gioco citato giusto di recente abbiamo avuto buone nuove, con i ragazzi di Techland che ci hanno voluto far sapere che il sequel di Dying Light è ancora vivo e vegeto.

A darci novità sullo stato di Dying Light sono proprio i ragazzi del team polacco, i quali hanno deciso di metterci direttamente la faccia pubblicando un nuovo video update sul proprio canale YouTube. Il video inizia con gli sviluppatori che ironizzano su alcuni dei commenti più entranti fatti dagli appassionati. Il tutto si chiude con le rassicurazioni di Techland che ci invitano a tenere alte le attenzioni per prossimi annunci in arrivo tra non molto tempo.

Arriviamo ora al punto forte dell’ultimo Update dedicato a Dying Light 2, quando abbiamo finalmente potuto mettere i nostri occhi su un nuovo spezzone di gameplay. Sebbene siano stati soltanto pochi secondi, Techland ci ha permesso di dare un’occhiata al mondo che sta prendendo vita. L’ultima cosa che vediamo è la scritta “2021”, che va a confermare la volontà del team nel rilasciare l’open world a tema zombie proprio nel corso dell’anno attuale.

Abbiamo avuto nuove informazioni, un nuovo gameplay che ci ha mostrato di più del gioco e una finestra di lancio confermata. Ora non resta che attendere tutte le informazioni più corpose su Dying Light 2 e una data di lancio più concreta.