Hollow Knight Silksong: quali sono i progetti futuri del team?

Come sappiamo, il Team Cherry è al lavoro su Hollow Knight: Silksong, il seguito dell’acclamato gioco di azione e avventura dello sviluppatore australiano. Ancora non conosciamo una data di uscita ufficiale per il lancio di Hollow Knight: Silksong, ma sappiamo che l’uscita è prevista proprio per questo 2021. Oltre a ciò, sono in molti a chiedersi se arriverà un momento in cui l’attenzione dello studio si sposterà su un nuovo progetto, anche completamente diverso. In effetti, è qualcosa a cui il Team Cherry sta già pensando.

In una recente intervista al magazine EDGE, i co-direttori Ari Gibson e William Pellen hanno esposto le loro dichiarazioni in merito ai progetti futuri del team. Quando è stato chiesto loro se si prenderanno una pausa dopo Silksong, Gibson ha risposto: “Beh, abbiamo in progetto la realizzazione di un gioco che non è Hollow Knight”. Aggiunge, inoltre: “Al momento abbiamo solo dei documenti che si espandono man mano che arriva una nuova idea. Quindi sono promettenti in un certo senso, perché una volta che il documento esiste, ogni mese o nel giro di pochi mesi, viene lentamente ampliato”.

“Fare un gioco che non sia Hollow Knight, non vuol dire che sarà poi così diverso: sono solo, tipo, grandi mondi in cui possiamo correre, incontrare personaggi e intraprendere avventure. Il tema potrebbe cambiare leggermente in quanto non si ha più a disposizione una spada o un ago. Ma oltre a questo è praticamente la stessa esperienza. Forse i personaggi non avranno così tante corna” conclude ironicamente. A queste dichiarazioni, Pellen ha aggiunto che il nuovo gioco sarà “qualcosa che possiamo esplorare”.

In risposta a quanto affermato dal collega, Gibson interviene così: “Potremmo imparare a non rendere i nostri mondi così grandi. Mi chiedo cosa succederebbe. Penso che sia probabilmente impossibile, ma potremmo provare”. Indipendentemente da ciò che il Team Cherry ha pianificato per il futuro, lo studio continuerà quasi sicuramente a supportare Nintendo. Hollow Knight ha avuto un grande successo su Nintendo Switch e, al momento, la console ibrida di Nintendo è l’unica console domestica che riceverà Silksong al lancio. Altresì, anche i videogiocatori PC potranno vivere la loro avventura in compagnia di Hornet.