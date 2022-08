Techland, sviluppatori di Dying Light 2 ha ritirato la copertina del Capitolo 2: A Huntress and a Hag per il suo post apocalittico zombie. La seconda serie di contenuti post-lancio incentrati sulla trama per il sequel horror. Questo capitolo segue l’agente Shen Xiu, nota anche come La Cacciatrice, mentre prepara nuove sfide mortali per il nostro protagonista.

Dying Light 2

Questo nuovo capitolo introdurrà nuove taglie, nemici, armi e altro, oltre alla trama generale che coinvolge, appunto, Xiu. Al momento non c’è una data di uscita per l’aggiornamento di Dying Light 2, ma Techland sottolinea, all’interno di un comunicato stampa, che il contenuto arriverà tra un paio di settimane. Il lancio del titolo è stato decisamente un successo e gli sviluppatori continueranno a supportare il loro gioco horror ancora per parecchio tempo. Inoltre, la longevità che si aggira attorno alle 500 ore per completare Dying Light in tutti i suoi aspetti, è determinata anche da questi contenuti in arrivo. Alcuni giocatori hanno addirittura superato le 2.000 ore di gioco, anche se non si tratta di comuni fan.

Non è tutto, però, poiché il Capitolo 2 debutterà insieme alla nuovissima patch 1.5 per Dying Light 2. Proprio come l’aggiornamento, non sappiamo quando arriverà questa patch e non sappiamo nemmeno il contenuto o i fix che questo prossimo update si porterà dietro. Vale la pena ricordare che sebbene la patch 1.5 sia completamente gratuita, entrambi i capitoli sono parte dei DLC a pagamento.

Tranquilli, gli infetti ci saranno

A gennaio, prima del lancio del titolo horror, Techland ha garantito cinque anni di supporto post-lancio, delineando due capitoli di DLC nei mesi dopo il rilascio. A maggio, infine, gli sviluppatori hanno dichiarato che questi contenuti sorprenderanno positivamente i giocatori. Stando alla roadmap degli sviluppatori, Dying Light 2 avrà certamente ancora molto da offrire ai giocatori nei prossimi anni e potrebbe rilevarsi uno dei titoli più longevi sul mercato per parecchio tempo.