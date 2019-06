E3 2019: svelati i giochi meno apprezzati dal pubblico di YouTube

L'E3 2019 è ormai alle porte e possiamo tirare le somme di quanto visto: quali sono i giochi meno apprezzati? Ecco a voi una classifica.

L’E3 2019 è ormai ufficialmente e completamente finito. In questa nuova settimana, siamo ormai pronti a tirare le somme di quanto abbiamo visto e possiamo cominciare a pensare ai prossimi mesi e ai titoli che giocheremo. Quali sono stati i nostri preferiti e quali invece non ci hanno colpito fino in fondo? Il pubblico YouTube lo sa per certo e, dopo aver scoperto quali sono i trailer più visti, oggi possiamo scoprire quali sono quelli che hanno ricevuto un maggior numero di dislike (in relazione alle visualizzazioni).

Come potete vedere nell’immagine poco sotto (creata dall’utente SolracM su Reddit), il gioco dell’E3 2019 meno apprezzato è Pokémon Spada e Scudo di Game Freak. Il valore del rapporto dislike/visualizzazioni è di 0,049 e supera nettamente il secondo e terzo classificato, ovvero Battletoads (0,027) e Shenmue III (0,024). Quest’ultimo, molto probabilmente, ha ricevuto parecchi non mi piace a causa della questione esclusività, che sta scatenando le ire dei detrattori di Epic Games.

Pokémon Spada e Scudo è divenuto il meno amato tra i vari titoli dell’E3 2019 non tanto per la presentazione in sé, ma per gli annunci successivi che hanno svelato che non sarà presente il Pokédex Nazionale, ma solo quello regionale: come avete potuto leggere, le motivazioni dietro questa scelta sono più che logiche, ma ciò non vuol dire che gli appassionati non siano dispiaciuti della decisione. Inoltre, mancheranno anche le Megaevoluzioni e le mosse Z, sostituite dalla meccanica del Dynamax.

Abbiamo avuto modo di provare il gioco all’E3 2019, nella nostra anteprima potete leggere: “Pokémon Spada e Scudo uscirà il 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch. Per quel poco che abbiamo visto, il titolo di Game Freak ci è piaciuto, ma non avendo ancora visto la parte principale, vale a dire l’esplorazione di Galar, non possiamo dire molto di più. Stilisticamente e graficamente è godibile e le animazioni dei combattimenti ci sono sembrate ottime, ma oltre a questo dovremo necessariamente aspettare il prodotto finale in arrivo a fine anno.”