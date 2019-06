Shenmue 3 arriva anche su Steam, Deep Silver calma i fan inferociti

Shenmue 3 sarà rilasciato anche su Steam: Deep Silver fa chierezza sulla questione esclusività del gioco di YS Net. Ecco tutti i dettagli ufficiali.

L’annuncio dell’esclusività su Epic Games Store di Shenmue 3 non è affatto piaciuta ai fan, sopratutto a quelli che avevano supportato il gioco su Kickstarter pensando di ricevere una copia Steam. Le critiche rivolte a Deep Silver, distributore del titolo, sono diventate ancora più rumorose, inoltre, dopo che si è scoperto che non sarà possibile ottenere un rimborso della cifra già spesa.

Durante la campagna Kickstarter non è mai stato promessa una versione Steam del gioco, ma nei materiali promozionali e in alcune dichiarazioni si parlava esplicitamente della piattaforma di Valve. Tutto questo però è stato annullato quando Deep Silver e YS Net hanno annunciato l’esclusività.

I sentimenti del pubblico non sono affatto positivi, quindi, e Deep Silver sa bene che non è una buona idea inimicarsi gli appassionati, sopratutto dopo quello che è accaduto con Metro Exodus; per questo motivo, probabilmente, il distributore ha aggiornato la sezione FAQ del proprio sito insendo una nuova voce: “Shenmue 3 sarà rilasciato su Steam in futuro.”

Quando “in futuro”? Per ora non lo sappiamo, ma normalmente l’esclusività per Epic Games Store è di un anno, quindi c’è il forte rischio che non potremo giocare a Shenmue 3 su Steam prima del novembre 2020: un’attesa che, immaginiamo, non sarà piacevole per i fan che hanno investito grosse cifre sul titolo e non vogliono dover usare l’Epic Games Store. Purtroppo non possiamo fare a nulla a riguardo, se non decidere di acquistare la versione PlayStation 4: in ogni caso, il gioco sarà disponibile il 19 novembre 2019 (inizialmente era previsto ad agosto, ma è stato rimandato).

Epic Games Store non sarà molto amata, ma sta cercando di farci cambiare idea con una nuova promozione: per tutto il 2019 verrà regalato un gioco a settimana. Diteci, voi siete pro o contro Epic Games Store? Giocherete comunque Shenmue 3 su PC?