E3 2020: Devolver Digital conferma l’evento digitale con una citazione a Matrix

A poche ore di distanza dalla cancellazione di E3 2020, evento Expo organizzato da ESA (Entertainment Software Association) giunto alla sua ventiseiesima edizione, a causa della recente epidemia di coronavirus (COVID-19), diverse aziende di videogiochi stanno comunicando ai propri fan tramite i loro canali ufficiali aggiornamenti sulle loro prossime azioni per rimediare all’evento cancellato. Devolver Digital ha scelto però di distinguersi facendolo in maniera originale.

L’azienda statunitense, specializzata nella pubblicazione di videogiochi indie, si è distinta e fatta conoscere parecchio in passato grazie alle sue conferenze esuberanti e fuori di testa agli eventi E3, caratterizzate da urla, schizzi di sangue ed esplosioni che accompagnano le presentazioni dei loro nuovi titoli. Quest’anno purtroppo non si potrà assistere dal vivo alla conferenza dell’azienda, che con tutta probabilità avrebbe presentato tutti i giochi in programma per il 2020: Serious Sam 4: Planet Badass, Eitr, Paradise Never e Weird West. Devolver Digital però tranquillizza i fan con un simpatico annuncio.

È con un messaggio su twitter accompagnato da una scena del film Matrix Revolutions (quella qui sopra) che Devolver Digital conferma il proprio evento digitale in sostituzione dell’evento E3. Ecco quanto riportato:

La settimana dell’E3 è sempre stata una parte importante del nostro lavoro e siamo sinceramente sconvolti dall’annullamento dell’evento stesso.

Abbiamo molto a cui pensare, ma confermiamo che abbiamo intenzione di organizzare un Devolver Direct/conferenza digitale live, e possibilmente altro.

La scena di Matrix ritrae il protagonista Neo (interpretato da Keanu Reeves) bloccato in quella che sembra essere una stazione metropolitana, una sorta di Limbo da cui sembra non esserci via di uscita. La scena fa probabilmente riferimento alla situazione in cui si sono ritrovati gli organizzatori di E3 a causa del coronavirus (COVID-19), o di Devolver Digital stessa, che con la conferenza digitale sta cercando di uscire da questa situazione spiacevole.

La soluzione dell’azienda è linea con la mossa adottata da Microsoft e in valutazione da Ubisoft. Sicuramente nei prossimi giorni avremo aggiornamenti dalle altre aziende che avrebbero partecipato a E3.