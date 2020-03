E3 2020: Ubisoft valuta “un’esperienza digitale”

Poche ora fa è stata annunciata ufficialmente la cancellazione di E3 2020, ventiseiesima edizione dell’evento Expo organizzato da ESA (Entertainment Software Association), a causa della recente epidemia di coronavirus (COVID-19); evento che si sarebbe dovuto tenere a Los Angeles in California fra il 9 e 11 Giugno di quest’anno. Proprio in queste ore diverse case di sviluppo, fra cui anche Ubisoft, stanno commentando e comunicando ai fan, tramite i loro canali ufficiali, quali saranno le prossime azioni che prenderanno dato il corso degli eventi.

È facilmente comprensibile la delusione da parte degli amanti dei titoli Ubisoft ricordando che fra i videogiochi nuovi e quelli che dovranno ancora uscire, che sarebbero comparsi tra gli stand del colosso francese all’E3 2020, ci sarebbero stati Assassin’s Creed Ragnarok, il nuovo Splinter Cell (o almeno sperano i fan),il prossimo capitolo di Far Cry, Rainbow Six Quarantine, Beyond Good & Evil 2, Gods & Monsters, Watch Dogs Legion e molti altri.

Ubisoft ha deciso di commentare e aggiornare i suoi fan sull’annullamento di E3 e le loro prossime mosse tramite l’immagine soprastante pubblicata sul loro profilo twitter. Ecco il messaggio riportato e tradotto:

La salute e il benessere del nostro team, dei giocatori e dei partner commerciali sono la nostra priorità assoluta, nonostante il dispiacere, supportiamo appieno la decisione dell’ESA di cancellare l’E3 2020. L’E3 è e continuerà ad essere un momento in cui poter celebrare e stare insieme alla nostra community per condividere il nostro amore per i videogiochi.

Stiamo esplorando nuove opzioni per un’esperienza digitale che ci permetta di condividere tutte le emozionanti novità che abbiamo in serbo per i giocatori, rimanete sintonizzati!

Non sembrano gli unici a star valutando una mossa simile, infatti, poche ore fa Phil Spencer ha annunciato che Microsoft terrà un evento digitale dedicato al futuro di Xbox. Presto si avranno ulteriori notizie da altre software house.