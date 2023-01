All’E3 2023, il primo in presenza dopo anni caratterizzati dalla pandemia di COVID-19, potrebbe essere decisamente diverso rispetto a quello che conoscevamo in passato. La kermesse di Los Angeles, quest’anno organizzata da ReedPop (società che gestisce alcune testate giornalistiche ed eventi gaming) potrebbe infatti essere orfana non solo di PlayStation, che oramai da diverso tempo ha deciso di saltare i vari appuntamenti estivi, ma anche di Nintendo e Xbox.

A riportarlo è IGN, che cita fonti affidabili. Secondo quanto riportato dalla testata statunitense, Xbox, PlayStation e Nintendo non solo non organizzeranno una conferenza o uno showcase, ma non saranno neanche presenti sullo showfloor. L’informazione arriva pochi giorni dopo una lunga intervista a Phil Spencer proprio con IGN: l’Head of Microsoft Gaming dichiarò che Xbox sarebbe stata presente a Los Angeles, con un nuovo evento, ma a quanto pare la società non parteciperà direttamente alla fiera organizzata dall’ESA e da ReedPop.

Da ReedPop non arrivano conferme o smentite. La società britannica si è limitata a un breve comunicato stampa, dove afferma di essere sicura di poter realizzare un evento decisamente importante. “Quando saremo pronti ad annunciare i vari espositori, siamo sicuri che sarà una lineup che renderà meritevole un viaggio fino a Los Angeles sia per l’industria che per il pubblico”, le parole contenute nella press release.

Al di là delle conferenze e degli showcase, momenti di puro piacere per il pubblico, l’assenza dallo showfloor dei tre produttori di console e giochi potrebbe essere un grave danno per l’E3 2023. Espositori e partecipanti devono essere ancora annunciati e dunque vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze, ma è molto probabile che Nintendo e Xbox possano scegliere di essere presenti alla Summer Game Fest 2023, evento nato nel 2020 per contrastare l’assenza della kermesse di Los Angeles. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.

