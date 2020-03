EA al lavoro su un nuovo tipo di Battle Pass non lineare? Ecco i dettagli

Il tempo delle loot box si sta ormai allontanando. Chi ha giá giocato a Fortnite o ad altri giochi usciti di recente sul mercato saprà in cosa consistono i Battle Pass, essi ti consentono infatti di ottenere skin leggendarie, ottenere XP e progredire più velocemente nei giochi, solo però per un periodo di tempo limitato. Spesso si possono ottenere i Battle Pass gratuitamente, pagando però è possibile ottenere dei vantaggi esclusivi. Diversi giochi hanno infatti a disposizione dei Pass “Premium” con dei premi migliori rispetto a quelli base. A differenza delle loot box i Pass Battaglia possono risultare manipolativi per i giocatori ma senza presentare le stesse problematiche derivanti dalle loot box.

I grandi editori come Electronic Arts (EA) potrebbero però essere alla ricerca di un nuovo modo per proporre Pass Stagionali ai giocatori, come suggerisce un marchio depositato di recente. Un nuovo sistema dei premi stagionali permette ai giocatori di avere una mappa non lineare: come potete vedere dall’immagine, si può avanzare nella mappa dei premi e decidere il tipo di percorso da intraprendere.

Battle Pass non lineare

La mappa virtuale qui sopra dà al giocatore quella che è una rappresentazione visiva di un percorso non lineare o delle tracce che l’utente può seguire in base al metodo che lo stesso vuole utilizzare per procedere all’interno del gioco e in base ai tipi di premi che si preferisce sbloccare. La mappa dei premi risulta quindi formata da un intreccio di collegamenti che portano a diverse ricompense, seguite da una pluralità di percorsi o obbiettivi che l’utente può selezionare avanzando all’interno del videogioco.

Finora i Battle Pass hanno dato ai giochi una svolta positiva o negativa in base ai metodi seguiti per implementarli. Poter indirizzare il giocatore verso un modo specifico per raggiungere una determinata ricompensa può essere una cosa positiva, ma si può arrivare ad una situazione in cui raggiungere queste ricompense può diventare frustrante per l’esperienza utente, aumentando anche il costo necessario per raggiungere il proprio obiettivo. La speranza è che EA vada ad implementare un Pass Battaglia che sia equo e che non farà aumentare i costi ai giocatori. Considerando la svolta che hanno dato fino a questo momento possiamo ben sperare.

Tu invece cosa pensi? Il Pass Battaglia sarà positivo per la nostra esperienza nei giochi EA o è solo un metodo per poter guadagnare altri soldi dai giocatori?