EA, nei giochi arrivano i personaggi che parlano con la tua voce

Un nuovo brevetto depositato da EA rivela che l’azienda è al lavoro su tecnologie per implementare la voce dei giocatori nei personaggi, così da poterla usare per le comunicazioni in gioco e aumentare l’immersività. Il brevetto risale al 2020, ma è diventato pubblico solo recentemente.

Nella documentazione si legge che "Viene fornito un metodo implementato al computer per generare audio vocale in un videogioco. Il metodo include l'inserimento, in un modulo sintetizzatore, di dati di input che rappresentano il contenuto vocale".

EA

Qui sopra potete vedere un esempio di applicazione di questo metodo. Ovviamente non mancano le preoccupazioni riguardo la privacy e all’uso di questo brevetto in combinazione con l’intelligenza artificiale, il cui impiego nei videogiochi è stato criticato aspramente anche di recente, quando si è scoperto che nel FPS The Finals, lo sviluppatore Embark ha usato l'IA per le voci dei commentatori.

Ci sono anche casi positivi, ad esempio CD Projekt RED ha usato l'IA per ricreare, con il permesso della famiglia, la voce del defunto Miłogost Reczek per il doppiaggio del DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ma al netto di questo casi particolari, finché la funzione non verrà implementata, non sapremo quali saranno le politiche attuate da EA in merito.

"Molti moderni videogiochi permettono ai giocatori di creare i propri personaggi personalizzati, o avatar", si legge nella documentazione del brevetto. "In alcuni videogiochi, i giocatori possono configurare i loro avatar per parlare con voci diverse. Tuttavia, gli approcci precedenti per generare audio vocale in una particolare voce richiedono tipicamente molti campioni vocali (ad esempio, ore di campioni vocali) affinché il sintetizzatore possa catturare accuratamente la voce nell'audio sintetizzato."